Furti, scippata da un ciclista mentre è ferma in auto al semaforo

Nel pomeriggio di oggi si sono verificati in città due scippi a poca distanza uno dall'altro, entrambi commessi da ladri in sella ad una bicicletta. Il primo ha avuto luogo in via Voghera, strada residenziale nel quartiere Morane: una donna è stata derubata della borsetta dal ladro, pare uno straniero, che si è poi allontanato e ha fatto perdere le tracce nonostante il pronto intervento della Polizia.

Il secondo colpo è stato ancora più plateale, perchè commesso nel bel mezzo del traffico di via Bonacini, zona Musicisti. Una automobilista era ferma al semaforo rosso dell'incrocio con via Puccini quando un ciclista si è affiancato alla macchina, ha aperto la portiera ed ha afferrato la borsetta appoggiata sul sedile del passeggero.

Il ladro, un uomo sulla quarantina, è poi rimontato in sella ed è fuggito fra le auto in coda, mentre l'automobilista ha cercato invano di mettersi all'inseguimento, ma è stata bloccata dal traffico. Indagano le forze dell'ordine.