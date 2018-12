Esibizionista denunciato da una ragazzina, il giudice gli sequestra l'auto

Un provvedimento giudiziario se non altro insolito ha interessato nei giorni scorsi un 38enne residente a Rubiera. L'uomo era stato denunciato nei mesi scorsi per il reato di atti osceni in quanto identificato dai Carabinieri come l'atore di un episodio di esibizionismo avvenuto il 13 settembre accanto all'oratorio parrocchiale di Campogalliano. In quella circostanza l'uomo si era avvicinato in auto ad una ragazzina di 15 anni e le aveva chiesto informazioni chiedendole di sporgersi all'interno dell'abitacolo: poi improvvisamente aveva levato una coperta che portava sulle gambe scoprendo i genitali e iniziando a masturbarsi.

E' stata la stessa adolescente a permettere all'Arma di risalire all'identità del 38enne reggiano. Il 12 ottobre, un mese dopo il primo approccio, l'uomo si è apprestato ad utilizzare la stessa tattica, proprio con la 15enne che attendeva l'autobus alla fermata. Questa volta, tuttavia, la ragazzina ha reagito prontamente dopo aver riconosciuto immediatamente la stessa auto e si è allontanata a piedi dopo essersi annotata la targa del veicolo.

Il sostituto procuratore Giuseppe Di Giorgio, dopo aver esaminato il caso, ha deciso di chiedere al Gip il sequestro preventivo dell'auto del 38enne. Il GIP ha rigettato l'istanza, ma il Pm si è appellate al Tribunale del Riesame, che gli ha dato ragione. Il giudice ha infatti concordato sul rischio concreto che il 38enne potesse commettere altri gesti analoghi, ritenendo la sua Fiat Punto un bene strumentale di cui privarlo.