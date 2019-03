Marchi "tarocchi", sequestrati dalla Finanza ben 17mila prodotti

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Modena ha effettuato un'operazione su tutto il territorio provinciale, impiegando 9 pattuglie e 19 militari, con l'obiettivo di verificare la presenza di merce contraffatta sia nei negozi che fra i banchi dei mercati paesani. Il riscontro è stato notevole, dal momento che i finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 17.010 prodotti - comprendenti materiale di abbigliamento, giocattoli, bigiotteria accessori vari per la persona.

La merce sequestrata riproduce a marchi contraffatti, spesso di note case di Modena, è di conseguenza non era neppure in linea con gli standard di sicurezza e di tracciabilità previsti dalla specifica normativa nazionale ed europea.

In particolare, la merce, costituita da, felpe, pantaloni, borse, giocattoli vari, bigiotteria, articoli per capelli, occhiali e bracciali, per un valore commerciale complessivo di circa € 160.000,00, non riportava aspetti cruciali quali l’indicazione relativa alla provenienza ed alla composizione del prodotto, la presenza di materiali pericolosi, tossici o infiammabili, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso - e, quindi, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori.

Al termine delle operazioni i Finanziari della Compagnia di Modena, Carpi, Sassuolo e della Tenenza di Vignola e Mirandola hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo della suddetta merce, immediatamente rimossa dagli spazi destinati alla vendita, e segnalati i vari venditori all’Autorità Giudiziaria con riguardo ai marchi contraffatti, a seguito del quale è previsto la reclusione fino a 2 anni ed una multa fino a 20.000 euro, ed alla Camera di Commercio di Modena per l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie, che possono arrivare sino a 25.000 euro per ciascun commerciante che poneva in vendita il materiale non sicuro sequestrato.