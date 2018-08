Escrementi nella stanza di stagionatura, maxi sequestro di carne e salumi

Nei giorni scorsi un'ispezione di Nas e dei Carabinieri della Tenenza di Vignola ha messo in evidenza gravi irregolarità in una ditta del comprensorio vignolese che si occupa di trasformazione della carne. I militarti hanno scoperto l'esistenza di un locale adibito alla stagionatura dei salumi che non era a norma e all'interno del quale sono stati rinvenuti escrementi di uccello e di gatto: gli animali evidentemente potevano entrare nel locale in violazione di qualsia norma igienico-sanitaria.

Nel locale si trovavano centinaia e centinaia di coppe, per un peso complessivo di 1.245 kg, che sono state poste sotto sequestro per evitare che potessero finire su mercato. Un secondo sequestro ha riguardato anche una grossa quantità di zampe di maiale non ancora lavorate, per quasi due tonnellate e mezza: la carne non aveva nessuna indicazione sull'origine e quindi non risultava tracciabile come prevederebbero le regole a tutela del consumatore.

Per questo motivo i Carabinieri hanno denunciato il titolare dell'impresa - la cui ragione sociale non è stata resa nota - ed elevato una maxi multa per 14.500 euro. E' stata chiesta anche la sospensione dell'intera attività produttiva, che l'imprenditore potrà evitare solo pagando la sanzione e sanando le irregolarità.