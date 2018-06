A Sestola trovato con documenti d'identità alterati della Repubblica del Congo

Uno strano caso quello che si è aperto ieri nella cittadina di Sestola, a seguito di un controllo dei Carabinieri presso un'abitazione, nella quale è stato trovato un cittadino italiano di 41 anni con precedenti in possesso di documenti anomali. Si tratta di documenti d'identità alterati della Repubblica Congolese e di un timbro dell'ambasciata della Repubblica del Congo in Italia. Non si sa ancora con quali fini detesse questi elementi.