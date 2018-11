Chiusa e bonificata la Casa Cantoniera di via Canaletto usata come dormitorio

A seguito delle segnalazioni di residenti alla Polizia municipale di Modena, gli operatori del Nucleo problematiche del territorio sono intervenuti questa mattina, sabato 17 novembre, per eseguire la bonifica e la chiusura della Casa cantoniera Anas in via Canaletto 211. Al momento del sopralluogo, nello stabile non è stato trovato nessuno, ma vi erano tracce di almeno due giacigli.

L’operazione della Municipale è stata effettuata con la presenza di operatori dell’Anas, con cui si era preventivamente concordato l'intervento. Questi, dopo i controlli degli agenti di via Galilei, hanno provveduto a ripristinare, saldandole, le aperture che erano state ricavate dalle inferriate divelte della finestra del primo piano.

Inoltre, nelle strutture in metallo pertinenti lo stabile, dove sono stati individuati altri giacigli, sono state serrate le porte. Infine, è stata ripristinata anche la recinzione in parte abbattuta, mentre il cancello di entrata nell'area è stato chiuso con una catena per mettere in sicurezza lo spazio che si trova vicino a una scuola e al parchetto di via Bertoni.