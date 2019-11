Bomporto, auto-ariete per sfondare la vetrina del bar e rubare la scambiamonete

La scorsa notte ignoti malviventi hanno preso di mira un bar di Bomporto per la più "classica" delle spaccate con auto-ariete. Utilizzando un'auto di piccola cilindrata, i ladri hanno sfondato la vetrina del Bar Italia, situato nella zona centrale del paese in piazza Matteotti. L'auto aveva un doppio compito: sia quello di aprire un varco nel locale, sia quello di caricare a bordo la macchinetta cambiamonete che i ladri hanno prelevato in blocco.

Il colpo è riuscito e i criminali sono fuggiti con la stessa auto prima che le forze dell'ordine potessero intervenire. Sul posto si sono portati in seguito i Carabinieri, che hanno poi raccolto tutti gli elementi utili per mettersi sulle tracce dei criminali.

Quello del furto della macchina cambiamonete è ormai diventato un crimine ricorrente, in quanto i malviventi sanno bene che - per il suo contenuto - il dispositivo è di gran lunga il pezzo di maggiro valore che è possibile trovare dentro i bar forniti di videoslot, che per altro non vengono omai più prelevate dai banditi.