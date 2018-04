Agente della Municipale trovata senza vita, il cordoglio e la rabbia del sindacato

Ieri, 3 aprile, un lutto ha colpito improvvisamente il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Una assistente capo, residente a Mirandola, è stata trovata senza vita in quello che si configurerebbe come un gesto suicida. I fatti sono ancora da chiarire con esattezza, ma la notizia ha sconcertato i colleghi e il personale dell'Unione, dove la 53enne lavorava da oltre vent'anni.

I sindaci dell'Unione esprimono vicinanza alla famiglia in questo momento così doloroso. A loro si unisce anche il sindcato della polizia locale, il Sulpl, che però va oltre e prende spunto da questa drammatica vicenda per ribadire la propria battaglia e chiedere maggiore attenzione alle amministrazioni locali.

"La polizia locale ormai è arrivata oltre il limite del sopportabile, e questo altro evento tragico è la conferma che lo stress lavorativo nel nostro settore ha superato limiti, prima d’ora mai raggiunti. Vogliamo far presente che quando succedono questi eventi tragici, tutti abbiamo sbagliato: perchè non abbiamo ascoltato i disagi di quella persona, perchè non le abbiamo permesso di lavorare senza stress, perchè quando il Sulpl, sindacato di categoria, va a raccontare le difficoltà, le mancate tutele del nostro lavoro, per cercare di risolvere i problemi, gli amministratori locali regionali statali, ci rispondono sempre no".

Il segretario provinciale Dicapp Sulpl Federico Coratella si domanda: "Quante altre morti premature dovremo subire prima di avere un contratto pubblicistico con le garanzie e le tutele delle altre forze di polizia? Quante altre morti dovremo subire per le nostre famiglie prima di capire che il nostro lavoro è usurante e forse non e’ corretto farci inseguire degli spacciatori finoa 67 anni?'