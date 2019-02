Persona investita sui binari a Mirandola, treni fermi e disagi

Dalle ore 15:50 la circolazione sulla linea Verona- Bologna è sospesa tra Poggio Rusco e San Felice sul Panaro per l’investimento di una persona nei pressi della stazione di Mirandola. La persona è deceduta, pare per un gesto suicida. Sul posto il medico del 118 e l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.

In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso. I treni viaggiano con ritardi stimati di circa 60 minuti.