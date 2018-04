Uomo di 34anni ucciso da un treno, ritardi sulla linea Bologna Verona

Dalle 5.50 di questa mattina il traffico ferroviario è stato sospeso fra San Felice sul Panaro e Poggio Rusco (linea Bologna – Verona) per l’investimento di una persona. Si tratta di un uomo di 34 anni che ha perso la vita sui binari, in corrispondenza del passaggio a livello di via Pinzone, al confine di regione. Tutto farebbe pensare ad un gesto suicida. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.

Alle ore 6.30 il transito dei treni è ripreso su un solo binario, a senso unico alternato, con ritardi di oltre 120 minuti. La situazione è pian piano migliorata nel corso della mattinata, con ritardi più contenuti ma inevitabili disagi per i passeggeri.