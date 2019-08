Cerca di rubare cavi di rame all'isola ecologica, scoperto e fermato

Sabato scorso è stata notata la presenza di una persona all'interno dell'isola ecologica di Massa Finalese. I Carabinieri hanno infatti verificato che un uomo si era introdotto nell'impianto gestito da Geovest in via Monte Rosa e che stava tentando di rubare il materiale di scarso: in particolare, il malvivente aveva messo nel mirino i cavi e i fili di rame contenuti all'interno degli elettrodomestici stoccati nell'apposito settore.

I militari di Finale Emilia hanno bloccato il ladro e lo hanno identificato in un cittadino italiano di 42 anni. Con sè aveva anche arnesi da scasso, motivo per il quale è stato denunciato, oltre ovviamente al reato di tentato furto aggravato.