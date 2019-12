Sisma di 4.5 nel Mugello, avvertito anche nelle montagne modenesi

L'Appennino Tosco Emiliano si è svegliato nel cuore della notte, alle 4.37, per una scossa di terremoto. Terremoto di magnitudo 4.5, localizzato dalla INGV a 4 chilometri da Scarperia e San Piero (FI) ad una profondità di 9 km.Il sisma è stato avvertito in modo chiaro dalla popolazione in più punti del capoluogo toscano.

Anche i cittadini residenti nell'Appennino modenese hanno avvertito con chiarezza la scossa, da Fanano fino a quote più basse lungo la valle del Panaro.

In precedenza si ervano verificate altre due forti scosse, rispettivamente di magnitudo 3.2 e 3.4, avvenute alle 3.39 e alle 3.42. Nel Mugello vengono segnalati danni agli edifici.