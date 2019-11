Ritrovata a Parigi la 19enne scomparsa tre settimane fa da Medolla

Nelle scorse ore, dopo quasi tre settimane di ricerche, i Carabinieri sono riusciti ad entrare in contatto e a localizzare Siwar Nhari, la ragazza di 19 anni che era scomprsa dalll'abitazione di famiglia a Medolla lo scorso 19 ottobre. Dopo molti giorni la giovane è stata raggiunta al telefono dai militari, che si sono prodigati in una lunga azione persuasiva per tentare di interrompere la sua fuga.

La giovane si trovava a Parigi e lì è rimasta in attesa dell'arrivo dei suoi genitori, che la scorsa notte sono finalmente riusciti a raggiungerla nei pressi di una delle stazioni ferroviarie della capitale francese. La 19enne sta bene da un punto di vista fisico e già oggi è previsto il suo rienttro a casa.

Come avviene ormai di prassi in questi casi, le ricerche vengono estese immediatamente anche alle altre forze di polizia europee, le quali possono verificare se una persona è da ricercare, quale Stato ha inserito la nota di ricerca e il motivo. Inoltre, all’occorrenza, le forze di polizia degli altri Paesi europei possono essere attivate dall’Italia, attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, per accertamenti specifici volti al rintraccio delle persone.