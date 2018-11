Autostazione, ubriaco molesto denunciato per minacce ai Carabinieri

Ieri i Carabinieri di Modena sono stati costretti ad intervenire nella zona dell'Autostazione di viale Molza, dove un giovane straniero in stato di ubriachezza stava disturbando la quiete pubblica. Il ragazzo infatti si agitava e gridava frasi incomprensibili ai più, creando preoccupazione fra i passanti. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri che lo hanno fermato, ma il giovane, un 21enne marocchino, era privo di documenti.

Nonostante il tentativo degli operatori di riportarlo alla calma, questi ha reagito rabbiosamente apostrofando in malo modo i militari. Per questo è stato denunciato a piede libero per i reati di ingiuria e minacce a pubblico ufficiale.