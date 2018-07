Multa per un ubriaco e per il gestore di un ristorante kebab che gli ha servito da bere

Ci sono stati momenti di tensione ieri sera in via Stazione a Sassuolo, dove un avventore particolarmente su di giri ha creato problemi dentro e fuori la rivendita di kebab in angolo con via Gramsci. Un cittadino algerino aveva infatti bevuto fino al punto di perdere il controllo di sè e diventare molesto: l'uomo ha cercato di minacciare e aggredire gestore del negozio, ma il suo slancio si è concluso con una rocambolesca caduta, che lo ha costretto alle cure mediche al Pronto Soccorso.

Il parapiglia che si era creato ha fatto sì che i Carabinieri intervenissero sul posto per verificare quanto stava accadendo. Da un punto di vista penale la situazione si è risolta senza querele o denunce, ma entrambi i protagonisti subiranno conseguenze da un punto di vista amministrativo. L'algerino per essersi reso responsabile di ubriachezza molesta e il ristoratore, un cittadino turco, per aver servito alcolici ad una persona già in evidente stato di ebbrezza.