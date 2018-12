Malfunzionamento della stufa in garage, 74enne ustionato gravemente

Pochi minuti prima delle ore 18 si è verificato un grave incidente domestico in via Bellini a Modena. Un uomo che si trovava nel garage condominiale è stato investito da quella che ad una prima analisi è sembrata una fiammata anomala della stufa alimentata da una bombola di gpl: il 74enne B.G. è stato soccorso dai famigliari che hanno chiesto l'immediato intervento del 118.

L'uomo è quindi stato trattato sul posto a bordo di un'ambulanza e trasferito all'Osepdale di Baggiovara: le sue condizioni hanno consigliato ai medici di far intervenire l'eliambulanza per trasferire il ferito al Centro Grandi Ustionati di Parma. Il 74enne presenta infatti ustioni su gran parte del corpo ed è in prognosi riservata.

Presso lo stabile di via Bellini sono intervenuti i Vigili del Fuoco per far luce sull'accaduto e verificare il corretto funzionamento dell'impianto.