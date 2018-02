Via Emilia Ovest. Vivevano in un casolare gli stranieri irregolari trovati dai Carabinieri

E' avvenuto ieri sera il fermo da parte dei Carabinieri nei confronti di 5 tunisi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ed un palestinese irregolari trovati in un casolare lungo via Emilia Ovest all'altezza del civico 642. A quanto pare uno dei giovani del gruppo avrebbe litigato con gli altri componenti, provocando una rissa. Il soggetto, malmenato, è scappato dal casolare, dove il gruppo dormiva illegalmente, per ritrovarsi al civico 666, ovvero nei pressi dell'Hotel Eden.

Da lì sarebbe partita una segnalazione. I Carabinieri sono intervenuti verso le 5 di questa mattina, trovando sul posto gli extracomunitari irregolari e, semrpe nel contesto delle attività, è stato denunciato un maroccino P. L. di 20 anni per possesso di 6 gr di cocaina, nonchè per una segnalazione alla locale prefettura per possesso ed uso personale di stupefacenti.