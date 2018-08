Incidente a Bologna, gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale

[ore 8:24 del 7 agosto] Sul Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto, a seguito del disatroso incidente di ieri, dove una cisterna che trasportava liquido infiammabile si è incendiata all'altezza del km 4. Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra lo svincolo n° 2 Borgo Panigale e lo svincolo n° 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni.

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona o Padova, deve uscire a Bologna Casalecchio percorrere la tangenziale di Bologna e in corrispondenza dell'uscita n° 2 Borgo Panigale, proseguire lungo la via Emilia in direzione di Milano, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Chi da Padova e Ancona è diretto verso Firenze può uscire a Bologna Borgo Panigale, e tramite la Via Emilia in direzione Bologna prendere la tangenziale all'altezza dell'entrata n° 2 da cui proseguire in direzione Casalecchio per poi raggiungere la A1 in direzione di Firenze. Code si segnalano all'uscita obbligatoria n 3 Ramo Verde in direzione della A1 Milano-Napoli.

Nessun disagio per chi da Milano è diretto in A14 Bologna-Taranto verso Rimini/Ancona e viceversa