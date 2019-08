Via Rainusso, arrestato dopo un furto al discount e la zuffa con il vigilante

L'addetto alla sicurezza lo ha inquadrato non appena ha messo piede all'interno del discount MD di via Rainusso a Modena: era lo stesso giovane che nei giorni scorsi aveva messo a segno un furto nel negozio. Così lo ha monitorato fino all'uscita, quando è arrivato alla cassa per pagare una bibita in lattina. Il vigilante ha notato un rigonfiamento sotto la maglietta dello straniero e ha chiesto se per caso nascondeva qualcosa. A quel punto il taccheggiatore ha mostrato la merce rubata, ma allo stesso tempo ha reagito sferrando una serie di pugni all'addetto e afferrandolo per la cravatta.

I due sono rovinati a terra e ne è nata una colluttazione che si è interrotta solo all'arrivo della Volante, dopo che il personale del MD ha avvertito la centrale della Questura. Il giovane malvivente è stato bloccato e immobilizzato; nè lui nè il "rivale" hanno riportato lesioni significative.

Il giovane - che aveva rubato un pezzo di Parmigiano e una lattina di birra - è stato identificato in un 23enne tunisino. Si tratta di un clandestino pluripregiudicato, dedito spesso a taccheggio e rapine: solo nel 2019 era già stato fermato quattro volte. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria e l'ennesima procedura mirata all'espulsione dal territorio nazionale. Al momento si trova in carcere.