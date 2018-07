Ricette della Rezdora | Biscotto Gelato fatto in casa

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 ml panna da montare, 125 g zucchero vanigliato, biscotti secchi, 2 uova, cacao amaro, latte.

PROCEDIMENTO. Iniziate montando la panna ,che avrete zuccherato, a neve ben ferma, poi aggiungiamo lo zucchero vanigliato che andremo ad incorporare insieme alle due uova. Frullate il tutto amalgamando il composto e rendendolo omogeneo e otterrete la base del ripieno. Per ottenere il gusto crema avrete già pronto il composto, mentre per preparare il cioccolato prendere metà del composto e mettetela in una ciotola insieme ad un cucchiaio di cacao amaro. Prendiamo due teglie, nella prima metteremo i biscotti alla crema, nella seconda quella al cioccolato.

Prendiamo i biscotti e bagniamoli leggermente nel latte, velocemente così che non si ammorbidiscano troppo o si spezzino, poi formiao il primo strato sulla teglia e posizioniamo la crema, sopra cui metteremo il secondo biscotto. Facciamo così con entrambi i biscotti e in base alla quantità di crema che vi risulterà riempirete o di più i biscotti, o li farete più bassi in tre teglie. Infiliamo nei saccheti del freezer le teglie e lasciamoli raffreddare per almeno 4 ore. Trascorso il tempo potrete decidere quale biscotto tirare fuori e in quale quantità, lasciando il resto nel freezer per ogni occasione.