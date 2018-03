Ricette della Rezdora | La bomba di riso emiliana

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone sono:120 g di burro, 1 cucchiaio d'olio, 1 bicchiere di vino bianco secco, 400 g di riso, 1 litro di brodo di carne, 2 piccioni novelli, 1 hg di fegatini o rigaglie di pollo, 1 cucchiaio di salsa di pomodoro, 2 cipolline, 1 carota, salvia, sale, pepe e pan grattato.

PROCEDIMENTO. Iniziare tirando la cipolla, quindi metterla a rosolare con metà burro. Attendete che imbiondita e aggiungete il riso e il brodo a mano, finché non sarà a cottura avanzata. Ora cuocete l'altra metà del burro insieme a verdure tritate e all'olio in una padella. Trascorso un quarto d'ora aggiungete un mestolo di brodo e il vino insieme a sale e pepe, quindi lasciate cuocere finchè la carne potrà staccarsi. Ora ungetelo la teglia con burro e cospargere il fondo di pan grattato, quindi disponete metà del risotto in modo da lasciare una conca in mezzo, dove verrà collocata la carne con il suo sugo di cottura. Ora coprire col resto del risotto e guarnite leggermente con fiocchi di burro. Mettete in forno a fuoco medio per trenta minuti e servire con Parmigiano grattugiato.