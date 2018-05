Ricette della Rezdora | Donzelline alle acciughe

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di farina, 30 g di burro, un pizzico di sale, latte q.b., 4 acciughe salate, mezzo cucchiaino di lievito in polvere per torte salate, olio di semi di arachidi o strutto per friggere. Dose per 6 persone.

PROCEDIMENTO. Preparate la fontana di farina sulla spianatoia, quindi mettete al centro il sale, il lievito, il burro che avete ammorbidito e il latte. Mescolate il tutto finchè non avrà la giusta consistenza e poi lasciatelo rispoare sotto un canovaccio. Passate a lavorare le acciughe, dissalandole sotto l'acqua fredda corrente e poi procedete a dividerle in due filetti, tagliandole a pezzi piccoli.

Prendete la pasta che sarà pronta e dividetela a metà, poi tiratela con il mattarello e in due sfoglie sottili della medesima lunghezza. Prendete le acciughe e distribuitele su una sfoglia, utilizzando l'altra per coprirle, infine affinchè non esca il contenuto passate sopra la sfoglia il mattarello. Tagliate il composto a losanghe e passate alla frittura delle donzelline in olio bollente. Una volta asciugate dall'olio in eccesso servitele ancora calde.