Ricette della Rezdora | Insalata di frutta

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 110 gr di zucchero di cann, 1 mango, 3 kiwi, 400 g di anguria, 2 lime con le foglie, 12 fragole grandi, 400 g di melone.

PROCEDIMENTO. Per iniziare versate 125 ml di acqua in una casseruola insieme a lime e zucchero, quindi fate bollire il composto per una decina di minuti a fuoco lento. Una volta addensato il composto, toglietelo dal fuoco, togliete le foglie di lime e lasciate raffreddare. Passate a lavorare la frutta, ovvero lavatela e sbucciatela, tagliandola a pezzetti che non sono devono essere nè troppo grandi, nè troppo piccoli, ma dovranno essere facilmente infilzabili con la forchetta (non è una macedonia). Filtrate lo sciroppo e disponete la frutta nei contenitori, che andrete ad irrorarle con quest'ultimo.