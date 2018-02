Ricette della Rezdora | Il Pan Pepato

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 cucchiaio pepe, 100 g di canditi, 1 cucchiaio di cannella, 100 g di cioccolato fondente, 200 g di farina, 200 g di miele, q.b. di noce moscata, 100 g di noce gherigli, 100 g uvetta, 100 g mandorle, e 100 g di nocciole.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo l'acqua tiepida e mettete in ammollo l'uvetta finché non sarà morbida, intanto che attendete tritate le mandorle grossolanamente con cioccolato, noci e nocciole. Ora, prendete una terrina capiente e versate il cioccolato e le mandorle, quindi aggiungete l'uvetta e i canditi, nonché il pepe, la farina setacciata, la cannella, il miele e la noce moscata grattugiata, insieme a 4 cucchiai di acqua calda. Lavora tutti gli ingredienti finché non otterrete un impasto compatto, quindi dividilo in 8 parti tutte simili tra di loro. Ora procedete con la cottura, ovvero mettete i panetti su una placca foderata con carta da forno e cuocili a 180°C per 130 minuti.