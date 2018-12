Ricette della Rezdora | Il panettone farcito

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: un panettone, 500 g di mascarpone, 75 g di zucchero, 2 tuorli, 100 g di panna, 150 g di latte, 30 g di farina, zucchero a velo e cannella.

PROCEDIMENTO. Iniziate dalla preparazione della crema ovvero mescolate insieme lo zucchero, la panna, il latte, la farina e i due tuorli finché non otterrete un composto omogeneo che lascerete raffreddare.

Quindi passate a mescolare il mascarpone e a farlo raffreddare almeno mezz'ora in frigorifero, quindi passate alla lavorazione del panettone. Tagliate il panettone in modo che possano esservi 4 strati, tuttavia decidere anche in base alla dimensione perché è importante che ogni strato non sia troppo sottile altrimenti potrebbe rompersi una volta preso in mano.

Prendete il piatto da portata, posizionate al centro la fetta della base del panettone e spalmatelo con lo strato di crema, poi prendete il secondo e continuate così con tutti gli altri . Una volta pronto potete decorare con zucchero a velo e cannella.