Ricette della Rezdora | Polpette di carne secondo la tradizione

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di polpa di maiale, 300 g di polpa di manzo, 80 g di mollica di parne, 40 gr di parmigiano reggiano, 1 uovo, uno spicchio d'aglio, latte q.b., un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate ad ammollare la mollica di pane con il latte in una scodella e tritate il prezzemolo finemente, quindi unite tutti gli ingredienti all'interno di uno stesso contenitore, insieme alla mollica di pane lavorata precedentemente e ben strizzata. Amalgamate per bene tutti gli ingredienti creando un composto per lo più omogeneo. Bagnatevi le mani e dividete il composto in polpette, quindi passatele in padella e scottatele per 2-3 minuti per lato.