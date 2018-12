Ricette della Rezdora | Riso e fagioli

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 300 g fagioli, 2 spicchi di aglio tritati, 200 g riso, q.b. peperoncino, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico di pepe, q.b. di origano, sale e pepe, e 400 ml di brodo vegetale e metà cipolla per la preparazione.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo una padella e al suo interno preparate una base di olio, cipolla e aglio tritati e tostate il riso, quindi aggiungete un mestolo di brodo e continuate a cuocere aggiungendone se quello precedente è stato assorbito dal riso. Una volta che il riso avrà preso i sapori che avete aggiunto potete cuocere i fagioli insieme alle altre spezie una volta che avrà raggiunto metà cottura. Il gusto in questo caso è dato molto dalla giusta quantità di pepe e di sale. Una volta conclusa la cottura fate riposare i fagioli per 5 minuti prima di servire i piatti in tavola.