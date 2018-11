Ricette della Rezdora | Tagliatelle alla zucca e salsiccia

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 250 g di zucca gialla, 250 g di salsiccia di maiale, 300 g di tagliatelle, brodo di dado, sale, olio extravergine d'oliva, vino bianco o rosso q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate pulendo e tagliando la zucca a cubetti che farai cuocere per 5 minuti a 180°C a forno preriscaldato. Nel mentre prendi la salsiccia , tagliala in piccoli pezzi che farai cuocere in un tegame largo insieme all'olio e se vuoi con peperoncino oppure pepe.

Alza la fiamma. Mescola il composto e fai sfumare il tutto con vino bianco o rosso, quindi aggiungi la zucca che è cotta e ha perso l'acquetta in eccesso e cuoci per circa un quarto d'ora, finché non sarà tutto a temperatura adeguata, infine cuoci le tagliatelle e una volta pronte aggiungile al tegame dove hai preparato il condimento così che prendano sapore.