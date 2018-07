Ricette della Rezdora | Torta modenese di amarene e crema

INGREDIENTI. Gli ingredienti della pasta frolla: 300 g di farina 00, 150 g di zucchero, 1 uovo, 1 limone, un pizzico di sale. Gli ingredienti per la crema: 250 ml di latte, 40 g di farina, 100 g di zucchero, un pizzico di sale, mezzo limone, una bustina di vanillina, 4 uova e amarene sciroppate a piacere.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo il burro e tagliandolo a pezzi, poi unitelo con la farina formando la fontana, al cui centro ponete la buccia di limone, le uova, lo zucchero e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto ottenendo un impasto omogeneo formando una palla, che avvolgete in una pellicola e mettete a riposare in frigorifero.

Prendete un pentolino e scaldate al suo interno il latte con polvere di vaniglia, quindi procedete a sbattere le uova insieme alla buccia di limone e allo zucchero, per poi unire la farina setacciata e amalgamare il tutto per bene. In attesa che la crema raggiunga la temperatura dell'ambiente, prendete uno stampo da forno e procedete ad imburrarlo ed infarinarlo, quindi ponete su di esso la pasta frolla.

Ora distribuite sulla pasta la crema su cui andrete a cospargere le amarene sciroppate, aggiungendo qualche cucchiaino di sciroppo contenuto nei vasetti delle amarene stesse. Avendo lasciato da parte un po' di pasta frolla, utilizzatela per crearea la strisce tipiche della crostata. Ultimata questa operazione infornate a forno preriscaldati a 180°C per 40 minuti.