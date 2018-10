Ricette della Rezdora | Torta alla zucca soffice

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 350 g di polpa di zucca, 175 g di zucchero, 100 g di burro, 80 g di farina 00, 150 g di mandorle, 4 tuorli, 2 uova intere, 2 amaretti, lievito in polvere, zucchero a velo e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate tagliando la zucca a cubetti e cuocetela in padella per una decina di minuti con 20 g di burro, finché non sarà ancora un po' al dente e lasciatela raffreddare finché non raggiungerà la temperatura della cucina. Una volta raggiunta tale temperatura è il momento di inserirla nel mixer e trasformarla in una sostanza più liquida.

Passate al mixer un cucchiaio di mandorle ed uno di zucchero rendedoli molto fini, quindi prendete una padella e sciogliete al suo interno il burro rimanente che mettere da parte in un contenitore. E' il momento di lavorare le uova, ovvero prendete i 6 tuorli e montateli a neve insieme allo zucchero che vi è rimasto e aggiungete al composto la polvere di mandorle preparata in precedenza, insieme al burro fuso, alla farina 00, agli amaretti sbriciolati, a 3/4 di bustina digli amaretti sbriciolati, il burro fuso, la farina, la fecola e tre quarti della bustina di lievito.

Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno e aggiungete il puré di zucca preparato inizialmente insieme ai due albumi montati a neve. Amalgamate il tutto senza rompere gli albumi montati, quindi ricordatevi di procedere con movimenti leggeri dal basso verso l'alto, e aggiungete un pizzico di sale. Infine, prendete lo stampo scelto per contenerlo, tipicamente circolare di 24 centimetri di diametro, preriscaldate il forno a 190° e una volta a temperatura adeguata cuocete la torta per 50 minuti, poi lasciatela raffreddare.