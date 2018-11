Ricette della Rezdora | La tradizionale pasta e fagioli

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 300 g di fagioli secchi, 50 g di lardo,150 g di cotenna di maiale, un mestolo di borodo, 1,5 cipolla, 1 sedano, 1 patata, 1 carota, 250 g di pasta, 5 spicchi d'aglio, passata di pomodoro, e sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Fate bollire i fagioli in due litri d'acqua salata per 150 minuti insieme a patata, cipolla, sedano e carota con l'aggiunta di 3 spicchi d'aglio. Prendete una teglia e al suo interno ponete il lardo battuto insieme a metà cipolla e fate soffriggere, per poi aggiungere il mestolo di brodo e cuocete per 30 minuti il contenuto.

Una volta pronto, aggiungete il soffritto al brodo di fagioli insieme alla cotenna, fate bollire e cuocete la pasta. Una volta cotta aggiungete la pasta nel composto preparato e servite i piatti.