I secondi piatti di Capodanno secondo la tradizione modenese

Lenticchie

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: lenticchie secche 300 g, scalogno 1, sedano 1, olio extravergine d'oliva 35 g, carota 1, rosmarino, 3 foglie di alloro, brodo vegetale 500 g e una cipolla.

PROCEDIMENTO. Per preparare le lenticchie inziiate mettendole in una ciotola ampia con dentro acqua che dovrà essere abbastanza da ricoprirle per almeno 2 ore. Durante questo lasso di tempo ricordatevi di cambiare due volte l'acqua così che ammorbidiscano per bene. Mentre preparate il cotechino o lo zampone, tritate la cipolla, il sedano, lo scalogno e la carota e fateli soffriggere insieme all'olio in un'ampia padella, a cui andrete ad aggiungere le lenticchie così da cuocerle. Il tempo di cottura è di circa 40 minuti e saranno utili anche per insaporire il cotechino o lo zampone.

Zampone

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 Zampone Modena IGP, 500 g di lenticchie, 50 g di pancetta tritata fine, 200 dl di brodo vegetale, 1 cipolla, 2 gambi di sedano, 2 cucchiai di olio d’oliva e sale.

PROCEDIMENTO. Mentre cuocete lo zampone, fate lessare le lenticchie in acqua con sendano e mezza cipolla. Una volta cotte, fatele scolare togliendo il sedano e la cipolla, intanto fate rosolare in una padella mezza cipolla tritata con pancetta. E' ora di aggiungere le lenticchie, bagnatele con 2 mestoli di brodo vegetale e fatele bollire a fuoco basso. Tagliate lo zampone a fette e versate le lenticchie ancora calde sul piatto di protata, quindi disponete le fette di zampone.

Cotechino

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 Cotechino Modena, 1 confezione di fagioli bianchi in umido mezza confezione di fiocchi di patate, mezzo litro di latte, parmigiano grattugiato, aglio, cipolla, pomodoro, burro, sale e pepe.

PROCEDIMENTO. entre fate cuocere il cotechino scaldate i fagioli in un tegame e aggiungete pomodoro, pepe, aglio e cipolla. Fate bollire il mezzo litroo di latte per poi toglierlo dal fuoco e aggiungervi una noce di burro e un cucchiaio di sale. Unite i fiocchi di patate e lasciate riposare per un minuto mentre mantecate con alcuni cucchiai di parmigiano grattugiato. Disponete il cotechino su un piatto da portata e aggiungetevi i fagioli bianchi.