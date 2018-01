Avvio stabile per i saldi invernali, per i modenesi finora 110 euro di spesa media

Saldi invernali, un avvio sostanzialmente nel segno della stabilità ed in linea con l’anno passato. E’ quello che emerge da una prima ‘ricognizione’ effettuata da Fismo-Confesercenti Modena, dopo il fine settimana dell’Epifania – sono partiti il 5 gennaio – che ha coinvolto una cinquantina di attività commerciali del settore moda abbigliamento di Modena e della provincia. Tra i capi più richiesti: l’abbigliamento per bambini, calzature invernali e capi spalla. In frenata al momento i felpe e maglioni (tra i regali del Natale appena trascorso).

Dal 20% al 30% la scontistica applicata generalmente, in questi primi giorni, con punte fino al 50%, solo però in pochissimi casi. Non si parla al momento di aumenti – forse solo per qualcuno – ma di vendite stabili. Trend dichiarato dalla maggioranza degli intervistati circa il 70%. I rimanenti invece, hanno parlato di flessione degli affari, in taluni casi anche del 10%. La spesa media registrata, per l’acquisto dei capi d’abbigliamento si aggira, per il momento sui 110 euro: in linea con l’inizio delle vendite di fine stagione dell’inverno 2017. Un dato riscontrato nell’85% delle attività monitorate. Le restanti, fanno notare cali del 10-12%. Rispetto all’abbigliamento, forte la richiesta per quello da bambini di taglie maggiori – felpe, giacche, maglioni, camicie e pantaloni - da fare indossare ai piccoli la o le prossime stagioni invernali. Quindi calzature ed accessori (guanti-sciarpe) di stagione e capi spalla nell’ordine di giacconi e piumini, ma meno cappotti.

“La partenza è stata secondo le aspettative – dichiara Roberta Simoni Presidente Fismo-Confesercenti – ed in linea con i dati dello scorso anno. Registriamo comunque un discreto movimento delle vendite anche durante questi giorni infrasettimanali. Non mancano curiosità, interesse e richiesta d’informazioni sui capi. E ovviamente c’è chi resta in attesa di un incremento della scontistica applicata. Infine – conclude Fismo Modena - si riconferma appropriata la scelta del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.”