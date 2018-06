Assicoop Modena&Ferrara centra gli obiettivi commerciali, ottimi i risultati economici

Si è tenuto venerdì pomeriggio dalle 16 al Teatro Nuovo di Ferrara l’8° Meeting di Assicoop Modena&Ferrara - Agente Generale UnipolSai Assicurazioni per Modena, Ferrara e Provincia, aderente a Legacoop Estense - in occasione del quale sono stati presentati i risultati dell’esercizio 2017. I ricavi, pari a 20 milioni e 104mila euro, sono stati superiori al budget per 665mila euro, e il margine aziendale si è attestato a 3 milioni e 543mila euro (pari al 17,63% dei ricavi). In miglioramento rispetto al budget anche il risultato ante imposte, che è stato di oltre 3 milioni e 128 mila euro (+ 652mila euro vs budget) - al netto della rivalsa e delle gestioni finanziaria ed extracaratteristica, e nonostante i prudenziali accantonamenti effettuati - mentre il risultato netto d’esercizio è stato di 1 milione 981 mila euro, pari al 9,86% dei ricavi.

Questi i numeri di Assicoop Modena&Ferrara: 260 persone, 65 Sportelli, 9 filiali di UNIPOL Banca di cui 8 integrate, circa 220 mila contratti in portafoglio e oltre 102mila clienti. “La crescente competitività che caratterizza il mercato in cui operiamo - commenta Milo Pacchioni, Presidente di Assicoop Modena&Ferrara – ci porta a considerare particolarmente soddisfacenti i risultati raggiunti, sia dal punto di vista economico sia rispetto agli obiettivi commerciali che ci eravamo posti. La leadership di Assicoop Modena&Ferrara sui territori estensi si conferma solida, le nostre persone hanno dimostrato grande professionalità, e su questa strada intendiamo continuare ad investire tutte le nostre energie.”

Nell’ambito del sistema assicurativo italiano, Assicoop Modena&Ferrara detiene una quota di mercato, nella media delle due province estensi, superiore al 12% nei Rami Danni e pari a circa il 7% nei Rami Vita. I mercati di riferimento di Assicoop Modena&Ferrara sono il mondo del lavoro, della cooperazione, dell’artigianato, del commercio, le Piccole e Medie imprese, i professionisti, le persone e le famiglie. Grazie ad una struttura organizzativa articolata e ad elevata specializzazione, l’azienda ha gli strumenti per aprirsi anche a nuovi segmenti commerciali: “L’appartenenza a un sistema consolidato qual è il Gruppo Unipol, unita alla capacità di risposta che ci contraddistingue, ci fanno guardare con fiducia al futuro e a porci traguardi ambiziosi” aggiunge Franco Baraldi, Amministratore Delegato Assicoop Modena&Ferrara.

Il Meeting è stato aperto da Andrea Benini, Presidente Legacoop Estense e Vicepresidente Assicoop Modena & Ferrara; dopo i saluti introduttivi e la presentazione dei risultati 2017 e degli obiettivi 2018, si sono tenuti due interessanti momenti di confronto: prima una tavola rotonda cui parteciperanno il Presidente Assicoop Associazione Lorenzo Cottignoli, il Direttore Generale UnipolSai Assicurazioni Matteo Laterza, Milo Pacchioni Presidente Assicoop Modena&Ferrara, e Stefano Rossetti Direttore Generale Unipol Banca. A seguire un dibattito a più voci, “UnipolSai – Assicoop: un breve confronto” cui hanno preso parte, per UnipolSai Assicurazioni Angelo Galetti Direttore Commerciale, Giovanna Gigliotti Direttore Tecnico Danni e Sinistri, e Enrico San Pietro Condirettore Generale Area Assicurativa; per Assicoop sono intervenuti Maurizio Benelli Direttore Commerciale Assicoop Romagna Futura, Augusto Lenzi Direttore Commerciale Assicoop Bologna Metropolitana , Pietro Savino Responsabile Commerciale area Ferrara Assicoop Modena&Ferrara ha concluso il meeting il Presidente Gruppo Unipol Pier Luigi Stefanini.