100mila euro per la Ciliegia di Vignola IGP: apre il bando della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Modena pubblica un bando con incentivi alle imprese cerasicole aderenti al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP per contribuire all’installazione di impianti di copertura dei ceraseti.

L’intervento ha l’obiettivo di tutelare la produzione tipica delle ciliegie di Vignola, sostenendo i produttori soci del Consorzio di tutela, che si occupa principalmente di promuovere, tutelare e valorizzare la produzione e la commercializzazione delle ciliegie.

Il bando mette in campo risorse per 100.000 euro finalizzate all’acquisto di impianti di protezione dagli agenti atmosferici e dagli insetti nocivi, per assicurare al consumatore un prodotto di elevata qualità sotto il profilo organolettico e sotto quello, non meno importante, della salubrità.

Il regolamento prevede un contributo a fondo perduto fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 15.000 euro rapportati ad un ettaro di superficie. Il contributo minimo sarà pari a 4.500 euro.

Il bando rimarrà aperto dal 2 al 16 marzo 2020.