Economia Carpi / Via Carlo Marx, 131

Bando per innovare e diversificare: a Carpi l’incontro per le aziende del settore moda

Si svolgerà il 16 ottobre a Carpi un incontro per gli operatori del Distretto del tessile-abbigliamento per scoprire le opportunità dei fondi destinati all’innovazione per le piccole e medie imprese