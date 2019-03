Stagione sciistica in positivo, sul Cimone si respira ancora aria di record

La stagione sciistica nell'Appennino modenese prosegue almeno fino alla fine del mese di marzo, ma già da ora è possibile fare un primo bilancio positivo, in termini di affluenza sulle piste, in linea con i dati della stagione record precedente, nonostante la partenza sia avvenuta un mese dopo, a metà dicembre, quando nel 2017 iniziò addirittura a metà novembre. I primi numeri sono stati illustrati nel corso di un incontro nella sede della Provincia che si è svolto martedì 5 marzo, al quale hanno partecipato Luca Gozzoli, capo di gabinetto del presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, Daniela Contri, sindaco di Riolunato e presidente dell'Unione del Frignano, Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto, Luigi Quattrini in rappresentanza del Consorzio del Cimone, e rappresentanti dei Comuni.

Sull'andamento della stagione in termini di skipass, Quattrini ha confermato che rispetto alla media degli ultimi cinque anni la stagione in corso sta registrando un più 15-20%. Bene anche lo sci di fondo a Frassinoro, nonostante un avvio anche qui in ritardo, con le piste che saranno aperte anche il prossimo fine settimana; buono l'andamento complessivo anche alla stazione delle Polle, come ha confermato il sindaco Contri.

Nel corso dell'incontro è stato fatto sugli investimenti necessari, con una attenzione particolare alla necessità di migliorare i servizi in quota, oltre a garantire l'apertura per tutta la stagione della stazione di Montecreto attraverso il potenziamento degli impianti con una nuova seggiovia e l'ammodernamento dell'innevamento artificiale. E' emersa la necessità di aggiornare il piano della Provincia, in accordo con i Comuni e i gestori, sulla base dell'esperienza di questa stagione e in vista di un prossimo incontro dove saranno individuati in maniera più puntuale gli interventi prioritari, oltre ai servizi il potenziamento degli impianti di innevamento programmato e dei bacini idrici, fondamentali come confermato anche dall'andamento di questa stagione, le revisioni degli impianti di risalita, la qualificazione dei servizi e la diversificazione dell'offerta.

Ma intanto la stagione sciistica sul Cimone non è certo finita anche dal punto di vista degli appuntamenti sportivi: nel fine settimana da venerdì 22 a domenica 24 marzo sono in programma sulle piste di passo del Lupo i campionati nazionali giovanissimi.