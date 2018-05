"Buono a Sapersi: mercoledì 30 maggio si parla di ciliegie

ERMANNO MURARI, agronomo, illustrerà le principali varietà di ciliegie, dando indicazioni su come scegliere le migliori.

SARA CORDARA, nutrizionista, ne descriverà i benefici, consigliando gli abbinamenti più salutari.

Il Professor GAETANO ANTONIO LANZA, cardiologo al Policlinico Gemelli di ROMA, spiegherà le cause della valvulopatia mitralica, come si manifesta e come si cura.

RITA MONASTERO, maestra di cucina, mostrerà come realizzare tre dolci a base di ciliegie. Le farà eco il collega GUERRINO MACULAN, che, invece, proporrà una faraona con ciliegie marasche e vino.

Non mancherà un collegamento con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di un’azienda a Vignola (MO), dove si raccolgono e lavorano le ciliegie.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.