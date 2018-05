Despar apre il nuovo punto vendita a Modena, via ai colloqui d'assunzione

In vista dell’apertura del secondo punto vendita a Modena, si terranno nella filiale ADHR Group della città le selezioni del personale per DESPAR NORDEST. Come per gli altri job day che si sono svolti l’anno scorso e quest’anno per le prime aperture a Bologna, Modena e Ravenna, ad occuparsi della ricerca, come unico mandatario autorizzato, è l’agenzia per il lavoro bolognese ADHR Group che ha organizzato il recruiting.

Per i candidati l’appuntamento è l’8 maggio nella filiale ADHR Group di Modena, in Via Moreali 182 dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16.

Le figure ricercate sono: addetti ai banchi pescheria, macelleria e gastronomia, ortofrutta, salumi e formaggi.

Viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei week end mentre l’inquadramento contrattuale dipenderà dall’esperienza dei candidati. Sede di lavoro: Modena. Si tratterà di assunzioni dirette in Despar Nordest.