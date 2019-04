Concorsi pubblici, 14 assunzioni nell'Unione Terre d'Argine

L’Unione delle Terre d’Argine ha indetto alcuni concorsi pubblici, con scadenza per le presentazione delle domande fissata il prossimo 7 maggio alle ore 12.30.

Un concorso pubblico per 4 posti di istruttore direttivo tecnico cat. D, a tempo pieno, di cui 2 da assegnare come prima destinazione presso il Comune di Carpi, 1 presso il Comune di Campogalliano e 1 presso l’Unione delle Terre d’Argine.

Un concorso pubblico per l’assunzione di 2 istruttori direttivi contabili cat. D da assegnare come prima destinazione presso il Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane e presso il settore Servizi Finanziari dell’Unione.

Un concorso pubblico per l’assunzione di 1 assistente istruttore cat. C da assegnare come prima destinazione presso il Settore Pianificazione urbanistica, edilizia privata del Comune di Carpi.

Un concorso pubblico per l’assunzione di 7 educatori d’infanzia cat. C da assegnare come prima destinazione presso l’Area Servizi educativi e scolastici dell’Unione

Sul sito dell'Unione, all’indirizzo http://terredargine.it/atti-pubblici/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione è possibile consultare e scaricare il bando di concorso integrale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine (corso A.Pio 91, Carpi, telefono 059 649687-676, fax. 059 649662; e-mail: personale@terredargine.it).