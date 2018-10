Un corso per disegnatore meccanico con CNI-ECIPAR

CNI-ECIPAR Modena organizza un corso di formazione per disegnatore meccanico. Questo percorso formativo (durata 600 ore di cui 360 di aula e 240 di stage) mira a formare un profilo professionale in grado di elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando software CAD (Computer Aided Design) e curare la definizione delle schede tecniche di prodotto.

Il profilo è inoltre arricchito di conoscenze e competenze integrative che consentiranno al Disegnatore di interfacciarsi con sistemi produttivi evoluti, macchine CNC, utilizzando sia software di progettazione in ambiente Solidworks per simulare il processo portando a fattibilità tecnica e produttiva gli elementi disegnati, sia attraverso strumenti di programmazione ISO/FANUC che permettono soluzioni dedicate per ogni tipo di applicazione CNC, ottenendo tempi di lavorazione più brevi, qualità delle superfici più elevata, efficienza operativa e una maggiore sicurezza per l'operatore.



Il corso è aperto Persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Prenderà il via il 26 novembre e si protrarrà fino a maggio 2019. per info: https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/disegnatore-meccanico/