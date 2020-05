Dispensa Emilia riparte con l'asporto in sitle "drive in" grazie all'App

La catena modenese Dispensa Emilia riapre i battenti nelle città di Modena e Bologna attivando i servizi di delivery con le principali piattaforme nazionali e di asporto con l’innovativo sistema totalmente contactless ‘App&Go’: i clienti potranno infatti ordinare e pagare il loro asporto attraverso l’App Dispensa Emilia e ritirare il loro ordine comodamente dall’auto una volta arrivati sul punto vendita.

“Abbiamo voluto riaccendere i motori offrendo ai clienti la possibilità di ordinare i nostri prodotti con la massima sicurezza e tranquillità attraverso l’utilizzo della tecnologia. Con la nostra APP sarà infatti possibile usufruire di un servizio totalmente contactless, dall’ordine al pagamento, fino al ritiro che avverrà senza scendere dall’auto: una volta arrivato sul punto vendita il cliente segnalerà il suo arrivo con un click sull’app e un nostro operatore gli consegnerà l’ordine direttamente in auto” dichiara Massimiliano Ceresini, responsabile marketing dell’azienda, e aggiunge ‘’ il lancio di questo nuovo servizio sarà supportato con un’intensa campagna locale sui social e con attività di digital PR’’.

L’azienda ha sfruttato le settimane di chiusura per implementare gli strumenti tecnologici necessari alla ripartenza e per organizzare i ristoranti in apertura con tutte le procedure igienico/sanitarie necessarie per garantire la massima sicurezza di clienti e dipendenti impegnati in cucina.

I locali che riapriranno da Martedì 5 Maggio sono quelli di Modena Emilia Est e Bologna stazione.