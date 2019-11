Foodracers: la startup di food delivery a caccia di racers a Sassuolo

Foodracers, la realtà di food delivery 100% italiana già attiva in 45 città, sta pianificando il suo arrivo nella città di Sassuolo e, proprio in questi giorni, la startup è alla ricerca di racers per la consegna dei pasti, oltre che di nuove collaborazioni coi ristoratori per offrire la più ampia scelta di menù agli utenti dell’area di Sassuolo, la seconda scelta da Foodracers nel modenese dopo l’apertura del servizio Carpi, due settimane fa.

Nelle grandi metropoli, come Milano, i servizi di "delivery on demand" (di consegna a domicilio) sono sempre più diffusi. Foodracers, startup 100% italiana specializzata nella consegna di pasti a domicilio, ha scelto sin dal 2016 di portare il servizio nelle province italiane.

Chi sono i racers?

Nell’organizzazione di Foodracers, I racers sono persone che decidono di mettere a disposizione il proprio tempo libero per le consegne, senza vincoli di orario o reperibilità, nella piena logica della “sharing economy”. Chiunque possieda uno smartphone e un mezzo di trasporto adeguato può presentare domanda per candidarsi.

Per inviare la propria candidatura e reperire tutte le informazioni accedere direttamente al Sito di Foodracer Diventa Racer

Foodracers offre dunque un servizio ai cittadini delle province dove sceglie di operare e allo stesso tempo fornisce occasione di sviluppo per i ristoratori. Il punto di forza di Foodracers è proprio quello di offrire nuovi scenari di sviluppo nelle più svariate categorie, consentendo di poter scegliere e farsi recapitare (ordinando tramite l’app o il sito) piatti di ogni genere, dall’hamburger alla pizza, dal cibo locale al pesce fino al gelato o alle birre.

Le 45 città su cui è già attivo Foodracers sono: Alessandria, Asti, Bassano del Grappa, Belluno, Bergamo, Brescia, Cantù, Carpi, Castelfranco Veneto, Cesena, Como, Conegliano, Crema, Cremona, Faenza, Forlì, Gorizia, Imola, Lodi, Lucca, Mantova, Mestre, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, Novara, Oderzo, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, San Donà di Piave, Thiene, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vicenza, Vigevano, e a breve anche la modenese Sassuolo.