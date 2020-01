Confezionamento alimentare, il Gruppo Fabbri acquisisce Caveco

Il Gruppo Fabbri e Caveco annunciano l’ingresso ufficiale di Caveco nello storico Gruppo di Vignola. Realtà industriale internazionale leader nella produzione e vendita di macchine e film per il confezionamento alimentare, Fabbri è sul mercato da oltre 60 anni e 9 anni fa è passato di proprietà. Con circa 500 dipendenti, 160 brevetti concessi in diversi paesi nel mondo e il 5% del fatturato investito in Ricerca e Sviluppo, Gruppo Fabbri opera presso i trasformatori del fresco e presso il retail con soluzioni che coprono tutti i settori alimentari: carne, frutta, verdura, caseario, ittico, gastronomia.

Il Gruppo è composto da 3 unità produttive, di cui 2 in Italia e 1 in Svizzera, e 6 società commerciali e di servizio in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Russia. Presente in circa 80 paesi, Gruppo Fabbri è perfettamente integrato nella filiera distributiva e si distingue per la costante attenzione prestata alle necessità della clientela.

Caceco, azienda bresciana che nel 2019 ha celebrato i 40 anni dalla sua fondazione, quando il confezionamento in termosigillatura cominciava ad affermarsi, si è costruita nel tempo una solida fama grazie all’estrema robustezza ed affidabilità delle sue macchine, specializzandosi anche nel dosaggio di prodotti considerati “difficili”, come insalata russa, prodotti semisolidi ecc. e nell’offerta di linee complete dedicate alla preparazione di vari alimenti.

“Questa acquisizione – commenta Stefano Mele, amministratore delegato di Gruppo Fabbri – costituisce un ampliamento naturale del perimetro di attività del nostro gruppo, rafforzandoci ulteriormente nel segmento strategico delle macchine per la termosigillatura e delle linee di confezionamento. Metteremo a fattor comune le reciproche esperienze e capacità, valorizzando al massimo il business e le soluzioni acquisite, continuando a investire nell’evoluzione dei nostri prodotti e nello sviluppo del mercato.”

“Siamo contenti di entrare a far parte di Gruppo Fabbri – aggiunge Franco Vellutini, fondatore di CAVECO – perché questo ci consentirà di unire le forze e permetterà lo sviluppo ancora più accelerato della nostra strategia.” La famiglia Vellutini rimarrà nell’azionariato della società e contribuirà attivamente allo sviluppo futuro del Gruppo dalla sede Caveco di Palazzolo sull’Oglio (BS).

Parte delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’operazione sono state messe a disposizione da Banco BPM, importante istituto bancario italiano recentemente sempre più vicino al percorso di crescita di Gruppo Fabbri. Gruppo Fabbri è stata supportata dallo Studio Legale Giovannelli e Associati, dallo Studio Spada Partners per gli aspetti societari, da Nexia Audirevi per la Due Diligence Contabile e dallo Studio Professionisti Associati di Milano per la Due Diligence Tax. Caveco è stata supportata da Falco & Associati e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.