Nuovo Despar a Carpi, un giorno di colloqui per la ricerca di 80 lavoratori

Nuovo appuntamento per la selezione di 80 lavoratori per il nuovo punto vendita che Despar Aspiag Service aprirà nei prossimi mesi a Carpi. Lunedì 4 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 si svolgerà il Job Days organizzato dall’Agenzia per il lavoro ADHR Group incaricata del recruiting del personale che verrà effettuato nella sede di Mirandola (viale Agnini 74).

I profili ricercati – per i quali sono previsti contratti a tempo indeterminato e determinato - sono di diverse tipologie: da figure di specialisti per i quali è richiesta esperienza nel settore come store manager, vice e capi reparto, per macelleria, gastronomia, pescheria ecc, a figure più generiche provenienti dal settore enogastronomico o con un percorso di studi in ambito turistico-alberghiero.

È possibile inoltre candidarsi attraverso il sito dell’Agenzia (https://www.adhr.it/despar/) selezionando la posizione di interesse e la città (Carpi).

Dal 2017 ADHR Group si occupa della selezione di personale per aperture dei punti vendita di Despar Aspiag Service in Emilia-Romagna. In particolare, l’Agenzia per il lavoro ha finalizzato il recruiting a Bologna per due 2 punti vendita nel 2017 e 1 nel 2018; a Modena per 1 punto vendita nel 2017 e 1 nel 2018; a Ravenna per 1 punto vendita nel 2018. Per il 2019 oltre alla selezione personale per Carpi, è in previsione anche Misano Adriatico. Il totale dei lavoratori selezionati e collocati è – ad oggi – di 280.