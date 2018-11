Offerte di lavoro, Kelly Services accoglie le candidature al centro commerciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

Kelly Services, leader mondiale nella consulenza per le risorse umane, incontra - presso il “Centro Commerciale della Mirandola” – possibili candidati per ricoprire diverse posizioni aperte nel modenese. Dal 22 al 25 novembre, i consulenti Kelly Services, delle filiali di Mirandola e Modena, saranno presenti presso lo shopping center di Via G. Agnini, 37 dalle 10.00 alle 19.00 per accogliere e dare consigli ai candidati. Recandosi al desk, infatti, sarà possibile consultare l’elenco delle ricerche attive e lasciare il proprio curriculum vitae.

Di seguito, l’elenco delle posizioni attualmente aperte: ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO CAMERA BIANCA ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA’ SETTORE BIOMEDICALE ADDETTI/E ESTRUSIONE E STAMPAGGIO SETTORE BIOMEDICALE ATTREZZISTI REPARTO STAMPAGGIO SETTORE BIOMEDICALE PERITI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI SETTORE BIOMEDICALE OPERATORI BORDO MACCHINA DIPLOMATI/E SETTORE TESSILE-MODA ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA’ MODA-TESSILE ADDETTI/E MAGAZZINO MONTATORI MECCANICI ELETTRICISTI/CABLATORI ATTREZZISTI CNC IDRAULICI INDUSTRIALI DISEGNATORI/PROGETTISTI MECCANICI PROGRAMMATORI/SVILUPPATORI SOFTWARE/FIRMWARE IMPIEGATI/E UFFICIO LOGISTICA ADDETTI/E CUSTOMER SERVICE ESTERO IMPIEGATI/E CONTABILI MANUTENTORI ELETTRO-MECCANICI MANUTENTORI ELETTRONICI MANUFACTURING ENGINEER VALIDATION ENGINEER.

Al fine del perfezionamento della candidatura, si consiglia la preventiva registrazione al sito www.kellyservices.it nell’area candidati.