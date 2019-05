“Make YourImpact”, un bando per supportare progetti ad impatto sociale

Far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere progetti innovativi già avviati o in fase di avviamento capaci di generare impatto in termini di inclusione sociale e lavorativa per l’area della Provincia di Modena. Sono due obiettivi a tutto vantaggio del territorio per “MakeYourImpact”, il concorso promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e UniCredit, con la collaborazione di Fondazione Italiana Accenture e il supporto scientifico diAICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit).

Il concorso si rivolge a imprese sociali e cooperative sociali già costituite, in fase di costituzione e agli Enti del Terzo Settore, Società cooperative e Imprese che vogliono trasformarsi in impresa sociale. Requisiti di base la sede legale o operativa nella provincia di Modena e che siano in grado di presentare idee imprenditoriali innovative a vocazione sociale in risposta ai bisogni del territorio. L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Associazione Servizi Per Il Volontariato Modena e Forum Terzo Settore della provincia di Modena.

Il concorso premierà i tre migliori progetti nei seguenti ambiti: agrifood, cultura, turismo, welfare aziendale e di comunità, servizi socio-sanitari e inserimento lavorativo, servizi educativi e sportivi ed economia circolare. I progetti dovranno generare impatto sociale sul territorio, favorire l’occupazione e l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, essere replicabili, economicamente sostenibili e presentare elementi di innovazione tecnologica.

Per ciascun vincitore, in palio un contributo in denaro di 20mila euro, stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. A ciò si aggiungono 10mila euro messi a disposizione da Fondazione Italiana Accenture per il progetto più innovativo dal punto di vista tecnologico e la possibilità di accedere a un finanziamento nell’ambito dell’offerta di Impact Financing di UniCredit fino a 150mila euro a tasso zero per il finanziato, grazie al contributo in conto interessi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. La banca interviene anche con un riconoscimento fino a 10mila euro al raggiungimento degli obiettivi sociali dei singoli progetti premiati.

Ai vincitori sarà garantita anche la possibilità di usufruire di servizi di tutoring e mentoring curati da Confcooperative Modena e Legacoop Estense al fine di favorire l'avviamento del progetto. Human Foundation, infine, provvederà a fornire formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate dalle organizzazioni vincitrici. Inoltre, tra tutti i partecipanti, 8 team finalisti avranno la possibilità di partecipare a un workshop formativo della durata di due giorni con esperti volto al miglioramento delle proposte progettuali presentate.

Per partecipare basterà inviare le proposte progettuali entro il 10 luglio attraverso la piattaforma ideaTRE60 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture sulla quale saranno disponibili anche moduli formativi e-learning. Una giuria composta da rappresentanti di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, UniCredit e dai partner valuterà le migliori proposte. Ad ottobre si procederà con la proclamazione dei tre progetti vincitori, nel corso di una cerimonia di premiazione.

“Abbiamo voluto cogliere le opportunità offerte dalla Riforma del Terzo settore – dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – che ci consentiranno di sostenere tutti gli attori impegnati nel campo dell’imprenditoria sociale, ma anche di sperimentare nuove modalità di collaborazione di tipo partecipativo e sussidiario. Mi riferisco in particolare alla co-progettazione di interventi, in sinergia con altri partner del territorio, per la realizzazione di progettualità innovative ed economicamente sostenibili. L’obiettivo è quello di favorire l'avvio di imprese Sociali innovative tramite una nuova forma di sostegno economico in grado di favorire l'accesso al credito per i soggetti del terzo Settore”.

Per leggere il bando completo e per le iscrizioni: makeyourimpact.ideatre60.it