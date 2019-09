Fatturato in aumento e record di occupati, Cpl Concordia torna a volare

Sorride Cpl Concordia analizzando il suo bilancio semestrale al 30 giugno, dal quale spunta anche un record di personale (1.580). Per la storica coop della bassa modenese arriva un aumento del fatturato, che raggiunge i 160 milioni di euro con una crescita di 42 milioni rispetto al giugno 2018, e dell'utile netto, che tocca i 10,7 milioni (piu' 9 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Riscontri positivi anche dall'indebitamento, che scende a 66 milioni con una diminuzione di 34 milioni rispetto al 30 giugno 2018. Anche l'ebitda migliora, attestandosi a 15,8 milioni rispetto agli 11 di 12 mesi prima. "I dati del primo semestre confermano che la cooperativa cresce in modo strutturato sia nel fatturato che nell'utile", sottolinea il presidente di Cpl Paolo Barbieri, che continua: "Vogliamo consolidare lo sviluppo e l'occupazione perseguendo nuove opportunità di business nelle tecnologie gas in Italia e all'estero, nel gas naturale liquefatto, nell'efficientamento energetico, anche grazie a collaborazioni qualificate con grandi partner privati".

Tra contratti riconfermati e nuove acquisizioni il portafoglio lavori pluriennale registra un incremento ad oltre 770 milioni, fra le commesse di rilievo spiccano l'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento a servizio del depuratore di Pero e la costruzione reti gas in Sardegna. Lo sviluppo delle commesse, emerge ancora dalla semestrale, ha spinto la crescita dell'occupazione che a giugno 2019 ha toccato quota 1.580 addetti, nuovo record per la cooperativa in 120 anni di attività, con 300 nuovi assunti negli ultimi 12 mesi.

"La nostra società sta investendo costantemente nella formazione e valorizzazione delle risorse umane, il capitale piu' importante di Cpl", osserva il dg Pierluigi Capelli, citando come nuovi obiettivi anche il welfare aziendale e lo smart working.

