Maranello, riapre domani il mercato con tutti i banchi in Piazza Libertà e Via Stradi

Da mercoledì 20 maggio riparte in sicurezza il mercato di Maranello. In Piazza Libertà e in Via Carlo Stradi saranno presenti le postazioni degli ambulanti di tutte le tipologie merceologiche. Una riapertura che riporta il tradizionale mercato del mercoledì nella sua sede naturale, dopo la sospensione dovuta alla fase più critica dell’emergenza sanitaria e un primo, parziale riavvio con i soli banchi alimentari.

Ora il mercato all’aperto del capoluogo torna ad ospitare tutti i banchi degli ambulanti, con alcune importanti novità per garantire la sicurezza di operatori e clienti. Una ripartenza resa possibile grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, per la quale era prioritaria la ripartenza già dal 18 maggio per consentire agli operatori del commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, di riattivarsi con le proprie attività commerciali.

E a poche ore dalla pubblicazione dell’ordinanza regionale del 17 maggio, e dei relativi protocolli sanitari, per il mercato all’aperto il Comune di Maranello ha predisposto una serie di indicazioni condivise con le associazioni di categoria e gli stessi operatori: si va dalla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita all’obbligo dell'uso delle mascherine e di una igienizzazione frequente delle mani, dalla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro degli operatori e della loro clientela e dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

Ma non è tutto: per impedire assembramenti di persone sarà anche vietato il passaggio laterale tra un banco e l’altro, in modo che i contatti tra cliente e venditore avvengano solo frontalmente e alla debita distanza di sicurezza. Il mercato in piazza e in via Stradi sarà poi presidiato dai Volontari della Sicurezza di Maranello.