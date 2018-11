Operai "cronometrati", scatta lo sciopero alla Bonfiglioli Motoriduttori

La Rsu e La Fiom hanno proclamato 2 ore di sciopero articolate a quarti d'ora per la giornata di oggi in entrambi i turni alla Bonfiglioli Motoriduttori di Vignola. E’ inoltre previsto un corteo interno alla fabbrica che si sta svolgendo in questi minuti. "La protesta è stata indetta a fronte della decisione unilaterale da parte della direzione aziendale di rilevare i tempi di lavorazione sulle linee senza alcun avviso, né coinvolgimento della Rsu", spiega il sindacato, sottolineando come la dirigenza abbia proceduto nonostante la richiesta da parte della Fiom e della Rsu di fermarsi per un incontro di chiarimento tra le parti.

"Come è possibile che una azienda come Bonfiglioli che dice di voler prediligere e valorizzare le relazioni sindacali compia gesti unilaterali di tale gravità? Il contratto aziendale firmato prevede un coinvolgimento paritetico tra le parti, non decisioni arbitrarie ed unilaterali da parte aziendale sulla pelle dei lavoratori - chiosa il sindacato - Chiediamo pertanto alla direzione aziendale di fermarsi e coinvolgere Rsu e lavoratori nella verifica delle operazioni da svolgere. In caso contrario gli scioperi continueranno anche nei prossimi giorni".